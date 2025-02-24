Сушинский — об Овечкине: ждём, когда можно будет открыть бутылочку пивка в честь великого!

Чемпион мира Максим Сушинский оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 12 шайб.

«Ждём, когда Саша побьёт рекорд Гретцки. Тогда можно будет открыть бутылочку пивка и сделать глоток в честь великого! Конечно, Саша находится в отличной форме. И у «Вашингтона» форма красивая, и сам Овечкин большой молодец», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провёл 1467 матчей и набрал 1596 (882+714) очков.