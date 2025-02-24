«Авангард», «Трактор» и «Металлург» проявляли активный интерес к Джошу Ливо

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард», «Трактор» и «Металлург» проявляли активный интерес к нападающему Джошу Ливо. Канадский форвард продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» сроком на два года.

При этом наибольшую активность проявлял челябинский клуб, предлагавший лучшие условия по сравнению с остальными, но Ливо сделал выбор в пользу «Салавата Юлаева». В том числе по причине хороших отношений с главным тренером команды Виктором Козловым, с которым самому игроку комфортно работать.

В нынешнем чемпионате 31-летний канадский нападающий набрал уже 65 (41+24) очков в 52 матчах и занимает первую строчку в списке бомбардиров и снайперов текущего регулярного сезона КХЛ. Всего в КХЛ на счету Ливо 112 (60+52) очков в 98 матчах.