Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике Овечкина в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

«Саша — красавчик! Был турнир четырёх сборных, где не было сборной России — Сашу это разозлило. Знаю, что он был не очень доволен тем, что в хоккей играют без российских ребят. Он качественно провёл это время: съездил в Майами, где потренировался со своим другом Дарюсом Каспарайтисом. Набросался и уставший греть пузо на пляже готовился к последнему отрезку. И забил «Эдмонтону» — это команда Гретцки. Много символизма.

Мне сегодня удалось поговорить с Сашей: он в хорошем настроении и настроен. У него уже появился вкус и желание. По себе знаю, что в таком возрасте не так просто забивать. Саша сказал, что за этот Майами набросал сотни бросков. Всё сработало, молодец! В домашней серии будет нас радовать. Саша, вся страна за тебя переживает! От его имени передаю всем привет и благодарность за поддержку. Сейчас ему это важно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.