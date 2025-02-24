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Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике Овечкина в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»

Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике Овечкина в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

«Саша — красавчик! Был турнир четырёх сборных, где не было сборной России — Сашу это разозлило. Знаю, что он был не очень доволен тем, что в хоккей играют без российских ребят. Он качественно провёл это время: съездил в Майами, где потренировался со своим другом Дарюсом Каспарайтисом. Набросался и уставший греть пузо на пляже готовился к последнему отрезку. И забил «Эдмонтону» — это команда Гретцки. Много символизма.

Мне сегодня удалось поговорить с Сашей: он в хорошем настроении и настроен. У него уже появился вкус и желание. По себе знаю, что в таком возрасте не так просто забивать. Саша сказал, что за этот Майами набросал сотни бросков. Всё сработало, молодец! В домашней серии будет нас радовать. Саша, вся страна за тебя переживает! От его имени передаю всем привет и благодарность за поддержку. Сейчас ему это важно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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