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Рейтинг тренеров КХЛ: мощный рывок Квартальнова в лидеры, Леонтьев — в пятёрке лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: мощный рывок Квартальнова в лидеры, Леонтьев — в пятёрке лучших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
2 (2)Ги Буше«Авангард»
3 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
4 (6)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (18)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
6 (10)Алексей Жамнов«Спартак»
7 (5)Бенуа Гру«Трактор»
8 (4)Андрей Разин«Металлург»
9 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
10 (1)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (3)Алексей Кудашов«Динамо» М
13 (13)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
14 (12)Илья ВоробьёвЦСКА
15 (17)Сергей ЗубовХК «Сочи»
16(14)Леонид Тамбиев«Адмирал»
17 (9)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
18 (19)Михаил Кравец«Куньлунь»
19 (16)Роман РотенбергСКА
20 (20)Павел Десятков«Витязь»
21 (21)Павел Зубов«Лада»
22 (22)Виктор Костючёнок«Амур»
23 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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