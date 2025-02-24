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Вячеслав Фетисов рассказал, когда можно ожидать возвращения России в международный хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, когда можно ожидать возвращения России в международный хоккей
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, когда можно ожидать возвращения России в международный хоккей.

«Канада, страны Прибалтики и Скандинавии против нашего возвращения. Не так всё просто. Вопросы о нашем возвращении можно обсуждать по окончании конфликта. Думаю, всё встанет на свои места. Но российской сборной точно нужно возвращаться на международную арену и с флагом, и с гербом на груди. Это должно быть главным условием.

Хоккейная команда — это символ спорта нашей страны на протяжении десятилетий. Огромное количество величайших хоккеистов и побед. В своё время все боялись четыре буквы — СССР. Всех просто трясло! Нам нужно настойчиво отстаивать связь символизма. Думаю, и ребята поддержат. КХЛ сегодня — интересный чемпионат. Наши ребята задают тон мировому хоккею.

Без извинений и наших требований не стоит возвращаться на всяких подачках. Это моё видение и сугубо моё мнение, но я имею на это право. КХЛ обрела самостоятельность и будет прогрессировать. При всех условиях, которые президент страны создал за 25 лет, мы просто обязаны каждый год выпускать пятёрки две будущих мегазвёзд. Для этого нужно поменять систему подготовки молодых ребят», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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