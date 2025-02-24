Президент ФХР Третьяк назвал Овечкина величайшим спортсменом в истории хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина величайшим спортсменом в истории хоккея.

«Александр Овечкин – уникум, человек в 39 лет играет на таком высочайшем уровне. Овечкин демонстрирует отличную физическую подготовку и показывает свои снайперские качества. Саша – величайший спортсмен не только в нынешней эпохе, но и вообще в истории хоккея.

Летом я с ним встречался, мы обсуждали все нюансы его подготовки. Знаю, что Овечкин очень серьёзно готовился к сезону, чтобы быть в хорошей форме. Сейчас мы видим результат приложенных им усилий. Желаю Саше крепкого здоровья и продолжать радовать нас отличным хоккеем. С его феноменальным броском не могут справиться сильнейшие вратари мира. Следим за Сашей и болеем за него, он представляет весь наш спорт, являясь трёхкратным чемпионом мира и лидером сборной России на протяжении многих лет», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.