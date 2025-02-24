«Как они мне такие деньги дали, а шанс не дают?» Сергачёв оценил уход из «Тампа-Бэй»

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв заявил, что был удивлён своим обменом из «Тампа-Бэй» в межсезонье-2024, через год после того, как подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму $ 68 млн.

– Перед сезоном-2023/2024 твой агент Дэн Мильштейн сказал: «Цель Сергачёва – стать первым защитником «Тампы». Новая цель добавила давления?

– Скорее всего, нет. Готовился так же, всё было нормально. В предыдущем сезоне 64 очка набрал, играл хорошо. Просто я ожидал, что в следующем чемпионате мне дадут шанс стать номером один. Но шанс я не получил и задумался: как они мне такие деньги дали, а шанс не дают? Шанс – первое большинство, по 25-26 минут на льду. Я ушёл в себя, было тяжело играть, плюс мы поменяли немного тактику в обороне. Было тяжело перестроиться, очень много голов пропускали. Я почувствовал ответственность за то, что мне дали огромные деньги, а я не могу их отработать. На меня это давило.

– Проговаривал это с тренером?

– Мы общались. Джон Купер (главный тренер «Тампа-Бэй». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Мне нужно, чтобы ты играл хорошо. Неважно, первое большинство или второе. Просто играй хорошо, чтобы команда побеждала». Мне было тяжело это понять. Потому что я максималист: блин, вы мне дали такие огромные деньги и не ставите меня в позиции, где я могу себя проявить.

– Про обмен из «Монреаля» ты узнал в отпуске из сообщений болельщиков. Как было с обменом в «Юту»?

– Позвонил агент. Сказал, сейчас с тобой генеральный поговорит. Жюльен БрисБуа взял трубку: «Мы тебя обменяли, всего доброго». Потом ещё с Купером немного пообщались – и всё, — цитирует Сергачёва Sports.ru.

Сергачёв является лучшим среди российских защитников как по среднегодовой зарплате, так и по общей сумме соглашения. Кэпхит действующего соглашения составляет $ 8,5 млн, за восемь лет контракта он заработает $ 68 млн. Россиянин выступал за «Тампу» пять лет — после обмена из «Монреаль Канадиенс» в 2017 году. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).