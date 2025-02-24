В НХЛ отреагировали на хет-трик Александра Овечкина «Эдмонтону»
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на хет-трик нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи. Одна из шайб Овечкина стала победной в матче.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс. Это был впечатляющий перформанс», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.
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