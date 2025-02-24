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Впервые с сезона-2008/2009 два игрока «Ак Барса» забили 30+ голов

Впервые с сезона-2008/2009 два игрока «Ак Барса» забили 30+ голов
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Впервые с сезона-2008/2009 два игрока «Ак Барса» забили 30+ голов, сообщает пресс-служба казанского клуба. Такой отметки в текущем регулярном сезоне КХЛ достигли нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин. Они повторили клубный рекорд 16-летней давности.

Впервые завершали регулярный чемпионат с 30+ голами нападающие «Ак Барса» Алексей Морозов и Данис Зарипов. На счету действующего президента КХЛ было 32 шайбы, у пятикратного обладателя Кубка Гагарина – 34. Произошло это в сезоне-2008/2009.

На данный момент «Ак Барс» набрал 76 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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