Впервые с сезона-2008/2009 два игрока «Ак Барса» забили 30+ голов

Впервые с сезона-2008/2009 два игрока «Ак Барса» забили 30+ голов, сообщает пресс-служба казанского клуба. Такой отметки в текущем регулярном сезоне КХЛ достигли нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин. Они повторили клубный рекорд 16-летней давности.

Впервые завершали регулярный чемпионат с 30+ голами нападающие «Ак Барса» Алексей Морозов и Данис Зарипов. На счету действующего президента КХЛ было 32 шайбы, у пятикратного обладателя Кубка Гагарина – 34. Произошло это в сезоне-2008/2009.

На данный момент «Ак Барс» набрал 76 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.