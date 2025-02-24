Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, почему дома в Юте разводит куриц и кроликов, и заявил, что это напоминает ему моменты из детства, которые он провёл у бабушки в деревне под Воронежем.

«Купил 17 птенцов, вырастил, сейчас несут яйца. Просто в доме был курятник, не хотелось, чтобы простаивал. Теперь слежу за курицами, убираю. Когда меня нет, жена помогает, но больше всех этим увлечён именно я. Напоминает детство, когда ездил к бабушке в деревню под Воронежем. В Юте мы вообще хотели козу взять, но решили, что с ней забот будет много, не готовы пока. А курицы в принципе лёгкие, да и не бегают по двору, у них огороженное пространство.

– Сын – Федор Михайлович – разделяет твоё увлечение?

– Конечно, особенно когда птенцы совсем маленькие были. Он постоянно подходил, водички подливал. Сейчас курицы чуть агрессивные, могут клюнуть, поэтому он их немного боится, но всё равно ходит со мной кормить, яйца собирает. Правда, играться с кроликами сыну больше нравится. У них во дворе загон с домиком. Дети предыдущего владельца дома выращивали кроликов, всё для них построили, так что и мы решили – почему бы не завести парочку, — цитирует Сергачёва Sports.ru.

Россиянин выступал за «Тампа-Бэй» пять лет — после обмена из «Монреаль Канадиенс» в 2017 году. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021). Летом 2024 года Сергачёв был обменян в «Юту».