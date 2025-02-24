Форвард «Салавата Юлаева» — о поражении от ЦСКА: мы не были готовы к жёсткой игре

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков заявил, что игроки уфимской команды не были готовы к жёсткой игре ЦСКА (2:4), где проигрывали много единоборств.

«Такое ощущение, что ЦСКА больше хотели выиграть сегодня. Всю борьбу, нейтральную шайбу, всё проиграли, перебили нас сегодня. Мы не реализовали свои моменты, в целом они просто сильнее сегодня были. По статистике можно заметить, что мы дома всегда лучше играем, но, видимо, не всегда. Неважно, праздник или нет, мы всегда выходим каждый раз с одним настроем.

– Не готовы были к жёсткой игре ЦСКА?

– Судя по игре, не готовы были. Проснулись только в третьем периоде, когда уже поздно было, — цитирует Сучкова «Молодёжная газета».

ЦСКА прервал серию из трёх поражений. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции.