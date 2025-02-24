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Форвард «Салавата Юлаева» — о поражении от ЦСКА: мы не были готовы к жёсткой игре

Форвард «Салавата Юлаева» — о поражении от ЦСКА: мы не были готовы к жёсткой игре
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков заявил, что игроки уфимской команды не были готовы к жёсткой игре ЦСКА (2:4), где проигрывали много единоборств.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

«Такое ощущение, что ЦСКА больше хотели выиграть сегодня. Всю борьбу, нейтральную шайбу, всё проиграли, перебили нас сегодня. Мы не реализовали свои моменты, в целом они просто сильнее сегодня были. По статистике можно заметить, что мы дома всегда лучше играем, но, видимо, не всегда. Неважно, праздник или нет, мы всегда выходим каждый раз с одним настроем.

– Не готовы были к жёсткой игре ЦСКА?
– Судя по игре, не готовы были. Проснулись только в третьем периоде, когда уже поздно было, — цитирует Сучкова «Молодёжная газета».

ЦСКА прервал серию из трёх поражений. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции.

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