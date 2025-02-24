Форвард «Салавата Юлаева» — о поражении от ЦСКА: мы не были готовы к жёсткой игре

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков заявил, что игроки уфимской команды не были готовы к жёсткой игре ЦСКА (2:4), где проигрывали много единоборств.
«Такое ощущение, что ЦСКА больше хотели выиграть сегодня. Всю борьбу, нейтральную шайбу, всё проиграли, перебили нас сегодня. Мы не реализовали свои моменты, в целом они просто сильнее сегодня были. По статистике можно заметить, что мы дома всегда лучше играем, но, видимо, не всегда. Неважно, праздник или нет, мы всегда выходим каждый раз с одним настроем.
– Не готовы были к жёсткой игре ЦСКА?
– Судя по игре, не готовы были. Проснулись только в третьем периоде, когда уже поздно было, — цитирует Сучкова «Молодёжная газета».
ЦСКА прервал серию из трёх поражений. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции.
- 24 февраля 2025
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:35