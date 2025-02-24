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КХЛ определила лучших игроков 24-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 24-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 24-й недели КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Динамо» Мн), одержавший четыре победы в четырёх матчах недели с коэффициентом надёжности 0,75 и 96,84% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Ксавье Уэлле («Динамо» Мн), набравший 3 (0+3) очка в четырёх играх недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Даниил Сероух (ХК «Сочи»), набравший 7 (6+1) очков в трёх матчах недели. Во встрече с московским «Динамо» (5:3) Сероух стал автором второго пента-трика в истории КХЛ.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев, набравший 3 (2+1) очка в трёх играх недели.

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