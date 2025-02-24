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Форвард «Сочи» Даниил Сероух снялся в эпизодической роли в пятом сезоне сериала «Мажор»

Форвард «Сочи» Даниил Сероух снялся в эпизодической роли в пятом сезоне сериала «Мажор»
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Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Даниил Сероух снялся в небольшой роли в пятом сезоне сериала «Мажор».

Хоккеист принял участие в сцене, в которой главный герой Игорь Соколовский в исполнении Павла Прилучного представлял на сочинском инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниил Сероух был включён в число гостей мероприятия, и специально для него сценаристы написали небольшой эпизод, в котором один из персонажей узнаёт, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одном матче.

Напомним, 19 февраля Сероух забросил пять шайб в ворота московского «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, сделавшим пента-трик.

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