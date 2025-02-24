Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи забросил 50-ю шайбу в КХЛ

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает «Адмирал» из Владивостока.

Счёт в первом периоде открыл канадский защитник хозяев Тревор Мёрфи, забросивший свою 50-ю шайбу в КХЛ. В роли ассистентов юбилейного гола выступили Егор Аланов и Сергей Широков. В данный момент счёт в матче ничейный — 1:1.

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29-летний Мёрфи в сезоне-2024/2025 провёл за «Сибирь» 54 матча и набрал 52 (12+40) очка. Новосибирский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» опережает «Сибирь» на одно очко.