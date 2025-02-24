Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»

Четыре матча санкт-петербургского СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых в этом сезоне на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Пять самых просматриваемых матчей КХЛ на «Кинопоиск» в сезоне-2024/2025:

30.01. 2025. «Спартак» — СКА (3:4 Б) 01.02. 2025. «Динамо» — СКА (3:4 ОТ) 16.02. 2025. «Авангард» — «Ак Барс» (6:2) 25.01. 2025. СКА — «Салават Юлаев» (3:2) 21.01. 2025. СКА — «Локомотив» (5:2)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6) сообщил, что Матчи СКА — самые просматриваемые на «Кинопоиске», но «об этом никто не говорит». После чего телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне.