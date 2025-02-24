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Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»

Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»
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Четыре матча санкт-петербургского СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых в этом сезоне на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Пять самых просматриваемых матчей КХЛ на «Кинопоиск» в сезоне-2024/2025:

  1. 30.01. 2025. «Спартак» — СКА (3:4 Б)
  2. 01.02. 2025. «Динамо» — СКА (3:4 ОТ)
  3. 16.02. 2025. «Авангард» — «Ак Барс» (6:2)
  4. 25.01. 2025. СКА — «Салават Юлаев» (3:2)
  5. 21.01. 2025. СКА — «Локомотив»  (5:2)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6) сообщил, что Матчи СКА — самые просматриваемые на «Кинопоиске», но «об этом никто не говорит». После чего телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне.

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