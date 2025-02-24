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СКА в матче с московским «Спартаком» сыграет в Армейском комплекте формы

СКА в матче с московским «Спартаком» сыграет в Армейском комплекте формы
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Во вторник, 25 февраля, в Санкт-Петербурге состоится матч Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Хозяева выйдут на лёд в Армейском комплекте формы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Армейцы с Невы готовы к новой игре! Завтра на лёд СКА Арены снова выйдем в Армейском комплекте формы», — сказано в сообщении пресс-службы питерского клуба.

В предыдущем домашнем матче с «Кунь-Лунем», состоявшемся 22 февраля, СКА также выступал в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Игра закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В текущем сезоне СКА провёл 58 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.

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