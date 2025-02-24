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Металлург Мг — Северсталь, результат матча 25 февраля, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Магнитогорский «Металлург» победил «Северсталь» и вышел в плей-офф КХЛ
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В Магнитогорске прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Минулин (Петунин, Джозефс) – 16:15 (5x5)     1:1 Думбадзе (Подшивалов) – 19:37 (5x5)     2:1 Хабаров (Петунин, Силантьев) – 19:59 (5x5)     3:1 Джозефс (Рендулич, Козлов) – 41:10 (5x4)     4:1 Джонсон (Канцеров, Вовченко) – 58:01 (5x4)    

Защитник хозяев Артём Минулин открыл счёт на 17-й минуте матча, после чего команды под занавес первого периода забросили ещё по одной шайбе. Форвард гостей Давид Думбадзе сравнял счёт, а Макар Хабаров за секунду до конца периода вновь вывел «Магнитку» вперёд. В заключительной двадцатиминутке хозяева дважды реализовали большинство. Отличились североамериканские легионеры «Металлурга» Трой Джозефс и Люк Джонсон. В итоге — победа хозяев льда, обеспечившая им выход в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург», набравший 74 очка в 58 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 73 очками после 58 игр находится на третьем месте Запада.

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