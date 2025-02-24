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Арбитр помешал защитнику «Сибири» в эпизоде с четвёртым голом «Адмирала»

В Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает «Адмирал» из Владивостока. Арбитр матча помешал защитнику хозяев Тревору Мерфи в эпизоде с четвёртой заброшенной шайбой форварда гостей Кирилла Петькова.

Во время входа в зону нападающего «Адмирала» судья столкнулся с защитником «Сибири», после чего тот не смог помешать броску Петькова.

Гости ведут в третьем периоде со счётом 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Перед матчем «Сибирь» с 59 очками в 57 матчах занимала восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 60 очков, находился на седьмом месте на Востоке.