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«Теперь уже ничего не удивляет». Вайсфельд прокомментировал хет-трик Овечкина

«Теперь уже ничего не удивляет». Вайсфельд прокомментировал хет-трик Овечкина
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил хет-трик российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Эдмонтоном». Что думаете об этом?
— Молодец! Все за него рады. Я даже не знаю, что сказать. Ну молодец!

— Были ли вы удивлены его хет-трику?
— Да нет, удивлён-то нет. Я скорее обрадовался. Почему я не был сильно удивлён: Овечкин вообще в этом сезоне удивил своей результативностью в принципе. Он так играет с начала чемпионата, поэтому уже и хет-трик не является большим удивлением. Неожиданным для меня было то, что Александр идёт в принципе по такому графику. А теперь уже ничего не удивляет, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.

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