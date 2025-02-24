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«Не вопрос жизни и смерти на данном этапе». Вайсфельд оценил борьбу на Востоке КХЛ

«Не вопрос жизни и смерти на данном этапе». Вайсфельд оценил борьбу на Востоке КХЛ
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о турнирной борьбе команд Восточной конференции КХЛ.

— Клубы Востока КХЛ в последнее время часто теряют очки. Уже даже шутят, что команды не хотят бороться за первое место. Что думаете об этой борьбе?
— Я думаю, что для этих команд не столь принципиально, первая или четвёртая строчка. Понятно, что они стараются повыше место занять, но это не является вопросом жизни и смерти на данном этапе. Поэтому, мне кажется, философия у них в основном такая: получится — хорошо, нет — ну и ничего страшного. Потому что для этих команд главное — плей-офф, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 77 очков в 57 матчах. Казанский «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока с 76 очками в 58 матчах.

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