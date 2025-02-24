Вайсфельд ответил на вопрос, считает ли «Вашингтон» — одним из фаворитов на Кубок Стэнли

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на завоевание Кубка Стэнли в этом сезоне.

— Видите ли вы «Вашингтон» в числе фаворитов на Кубок Стэнли в этом сезоне?

— Там нет фаворитов. То, что «Вашингтон» очень хорошо играет в этом году, — факт. Но как будет в плей-офф… этого нельзя предсказать, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент«Вашингтон» с большим отрывом лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Столичный клуб набрал 84 очка в 57 матчах, опережая идущего вторым на Востоке «Торонто Мейпл Лифс» на 12 очков.