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Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Сибирью»

Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Сибирью»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (5:2) в матче Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

— Сегодня хорошая игра была: по содержанию, по работе, сделали очень много правильных вещей. Молодцы, правильно среагировали после первого периода, какие-то вещи мы подправили. Заслуженно победили, рады, что первый раз в этом сезоне дожали «Сибирь», всё было как-то рядом, но не могли.

— Какие выводы сделали на основе трёх проигранных встреч?
— Во-первых, мы сегодня не удалялись. Вся лига знает, что у «Сибири» сильнейшее большинство. Во-вторых, в домашних играх мы очень много играли по периметру, очень мало доставляли шайбу, не было игрока на пятаке. Во втором периоде сегодня там появился игрок, и пошли голы, эти моменты мы подправили. Неплохо выходили из зоны. Вот эти вещи мы сделали правильно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

. «Адмирал» набрал 62 очка в 58 матчах и находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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