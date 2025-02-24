Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Сибирью»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (5:2) в матче Континентальной хоккейной лиги.
— Сегодня хорошая игра была: по содержанию, по работе, сделали очень много правильных вещей. Молодцы, правильно среагировали после первого периода, какие-то вещи мы подправили. Заслуженно победили, рады, что первый раз в этом сезоне дожали «Сибирь», всё было как-то рядом, но не могли.
— Какие выводы сделали на основе трёх проигранных встреч?
— Во-первых, мы сегодня не удалялись. Вся лига знает, что у «Сибири» сильнейшее большинство. Во-вторых, в домашних играх мы очень много играли по периметру, очень мало доставляли шайбу, не было игрока на пятаке. Во втором периоде сегодня там появился игрок, и пошли голы, эти моменты мы подправили. Неплохо выходили из зоны. Вот эти вещи мы сделали правильно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
. «Адмирал» набрал 62 очка в 58 матчах и находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 24 февраля 2025
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