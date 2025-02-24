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«Я не очарован». Тамбиев — о четырёх играх «Адмирала» с «Нефтехимиком» в марте

«Я не очарован». Тамбиев — о четырёх играх «Адмирала» с «Нефтехимиком» в марте
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о своём отношении к предстоящей серии из четырёх матчей с «Нефтехимиком».

— Как относитесь к тому, что проведёте в скором времени четыре игры с «Нефтехимиком», прямым конкурентом за плей-офф?
— Я не очарован, но как есть, так есть. Я же не жалуюсь на перелёты, календарь. Мы его знали с августа, что на это обращать внимание? Будет игра, будет пища, будем готовиться. Интересно будет, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

. «Адмирал» набрал 62 очка в 58 матчах и занимает седьмое места в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 53 очками в 58 играх находится на девятой строчке Востока.

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