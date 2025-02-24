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«Шайба покинула площадку, судьи не увидели». Епанчинцев — о втором голе в ворота «Сибири»

«Шайба покинула площадку, судьи не увидели». Епанчинцев — о втором голе в ворота «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота его команды в домашнем матче с «Адмиралом» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Тяжело что-то комментировать, особенно второй период, второй гол. Скажите, пожалуйста, когда шайба покидает площадку — это остановка? К сожалению, четыре судьи момент не увидели, трактовка правил непонятная с их стороны, даже не посмотрели видеоповтор. Я объясню: перед вторым голом шайба вылетела за пределы площадки, ударилась о сетку. Это остановка игры?

Немного непонятны правила — разговаривал с судьёй, он обосновал так, что момент заигран. Я понимаю, когда игра высоко поднятой клюшкой или при пасе рукой, тогда момент заигран. Но когда шайба покидает площадку при наличии видеокамер, миллиона камер, можно посмотреть этот момент.

Это не отговорка, во втором и третьем периоде соперник был намного свежее, быстрее. Наказал нас за ошибки, два гола были пропущены на отложенном штрафе. Сегодня не было звена-лидера», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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