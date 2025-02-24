«Если бы остался, получил бы большой штраф». Епанчинцев о досрочном завершении матча Беком

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал раннее завершение матча нападающим команды Тейлором Беком. Сегодня, 24 февраля, новосибирцы на своей площадке проиграли «Адмиралу» (2:5).

— Какая причина у того, что Бек покинул площадку за 10 минут до конца? Демарш?

— Это не демарш, объяснение было простое, он сказал: «Если бы я остался на льду, то получил бы большой штраф», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 62 очка, находится на седьмом месте Востока.