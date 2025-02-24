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«Если бы остался, получил бы большой штраф». Епанчинцев о досрочном завершении матча Беком

«Если бы остался, получил бы большой штраф». Епанчинцев о досрочном завершении матча Беком
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал раннее завершение матча нападающим команды Тейлором Беком. Сегодня, 24 февраля, новосибирцы на своей площадке проиграли «Адмиралу» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

— Какая причина у того, что Бек покинул площадку за 10 минут до конца? Демарш?
— Это не демарш, объяснение было простое, он сказал: «Если бы я остался на льду, то получил бы большой штраф», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 62 очка, находится на седьмом месте Востока.

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