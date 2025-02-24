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Главный тренер «Сибири» рассказал, есть ли спад в игре у Тревора Мёрфи

Главный тренер «Сибири» рассказал, есть ли спад в игре у Тревора Мёрфи
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после поражения от «Адмирала» (2:5) высказался об игре канадского защитника Тревора Мёрфи.

— Какова природа нынешнего спада Тревора Мёрфи?
— Это Мёрфи, я бы не сказал, что спад у него, скорее — у всей обороны. Никогда никого не выделяю: ни при победах, ни при поражениях. Да, конечно, хотелось большего от лидеров. Скажу так: они проиграли свой микроматч со счётом 0:4, кроме Мёрфи, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 29-летний Мёрфи в 55 матчах набрал 54 (13+41) очка. Канадец играет за «Сибирь» с 2021 года.

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