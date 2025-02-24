«Автомобилист» переиграл «Витязь» в матче КХЛ

В эти минуты на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» со счётом 2:1.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Стефан Да Коста и Данил Романцев. У гостей отличился Андрей Чивилёв.

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«Автомобилист», в прошлой игре прервавший трёхматчевую победную серию, набрал 79 очков в 58 матчах и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 49 очками в 58 играх располагается на 10-й строчке в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков (у «Торпедо» игра в запасе).