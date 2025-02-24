Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сибири» Яковлев — о поражении от «Адмирала»: мы были менее свежими

Форвард «Сибири» Яковлев — о поражении от «Адмирала»: мы были менее свежими
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев высказался о поражении «Адмиралу» (2:5) в домашнем матче регулярного чемипионата КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

— Как изменил игру «Адмирал» по сравнению с тремя предыдущими встречами?
— Я считаю, что мы были менее свежими. В первом периоде плюс-минус показали игру, которую надо было, а во втором перестали делать это, нас зажимали и забивали голы. Мы совершали ошибки — они ими пользовались. Рисунок игры они не поменяли.

— Почему повалилось всё из рук во втором периоде после второй пропущенной шайбы?
— У нас проблемы из матча в матч во вторых периодах. Нам надо разобрать этот аспект, покопаться, почему это происходит. Плохо его играем, поэтому пропускаем.

— Есть ли версия, почему так происходит? За последние пять матчей один раз сыграли вничью, четыре раза уступили.
— Так получалось, что мы плохо выходим из зоны, идёт наложение смены, мы наедаемся, возникают опасные моменты. Надо это наладить и доставлять шайбу глубже, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
«Шайба покинула площадку, судьи не увидели». Епанчинцев — о втором голе в ворота «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android