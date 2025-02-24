Форвард «Сибири» Яковлев — о поражении от «Адмирала»: мы были менее свежими

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев высказался о поражении «Адмиралу» (2:5) в домашнем матче регулярного чемипионата КХЛ-2024/2025.
— Как изменил игру «Адмирал» по сравнению с тремя предыдущими встречами?
— Я считаю, что мы были менее свежими. В первом периоде плюс-минус показали игру, которую надо было, а во втором перестали делать это, нас зажимали и забивали голы. Мы совершали ошибки — они ими пользовались. Рисунок игры они не поменяли.
— Почему повалилось всё из рук во втором периоде после второй пропущенной шайбы?
— У нас проблемы из матча в матч во вторых периодах. Нам надо разобрать этот аспект, покопаться, почему это происходит. Плохо его играем, поэтому пропускаем.
— Есть ли версия, почему так происходит? За последние пять матчей один раз сыграли вничью, четыре раза уступили.
— Так получалось, что мы плохо выходим из зоны, идёт наложение смены, мы наедаемся, возникают опасные моменты. Надо это наладить и доставлять шайбу глубже, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 24 февраля 2025
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