Форвард «Сибири» — о пяти поражениях подряд: повлияла расслабленность, пришло успокоение

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев объяснил причины спада в игре новосибирской команды. Команда потерпела поражение в пяти последних матчах в КХЛ.

— По какой причине у «Сибири» случился такой резкий спад?

— Наверное, мы расслабились, психологически успокоились. Сейчас нужно найти свою игру, начать действовать «от печки», «на ноль», чтобы появилась уверенность и у вратаря, и у защиты, и у нападения.

— Расслабились по причине комфортного турнирного положения на тот момент?

— Может быть. Вполне возможно, что это и повлияло, успокоение пришло. Сейчас недопустимо так думать, там «Нефтехимик» очень хорошо играет, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.