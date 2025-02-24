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Форвард «Сибири» — о пяти поражениях подряд: повлияла расслабленность, пришло успокоение

Форвард «Сибири» — о пяти поражениях подряд: повлияла расслабленность, пришло успокоение
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Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев объяснил причины спада в игре новосибирской команды. Команда потерпела поражение в пяти последних матчах в КХЛ.

— По какой причине у «Сибири» случился такой резкий спад?
— Наверное, мы расслабились, психологически успокоились. Сейчас нужно найти свою игру, начать действовать «от печки», «на ноль», чтобы появилась уверенность и у вратаря, и у защиты, и у нападения.

— Расслабились по причине комфортного турнирного положения на тот момент?
— Может быть. Вполне возможно, что это и повлияло, успокоение пришло. Сейчас недопустимо так думать, там «Нефтехимик» очень хорошо играет, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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