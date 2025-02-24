«Автомобилист» впервые сыграет на новой арене в Екатеринбурге с ЦСКА 10 марта

Матч в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА, запланированный на 10 марта, пройдёт на «УГМК Арене». Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу, 28 февраля, «УГМК Арена» вместимостью более 12 тыс. зрителей примет встречу OLIMPBET чемпионата МХЛ-2024/2025 между екатеринбургским «Авто» и «Толпаром» (Уфа), которая станет тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению матчей КХЛ.

Билеты на игру «Автомобилист» — ЦСКА поступят в продажу 7 марта. На данный момент екатеринбургский клуб набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Армейцы с 72 очками в активе находятся на пятом месте Запада.