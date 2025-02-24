Никита Трямкин установил рекорд по количеству матчей за «Автомобилист»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин установил рекорд по количеству проведенных матчей за екатеринбуржский клуб. Сегодня, 24 февраля, в домашнем матче с «Витязем» (2:1) он провёл 696-ю игру за «Автомобилист» и превзошёл достижение защитника Александра Карцева, установленное 37 лет назад.

30-летний Трямкин в сезоне-2024/2025 провёл за «Автомобилист» 58 матчей и набрал 11 (2+9) очков. Он воспитанник екатеринбургского хоккея, начинал карьеру в «Автомобилисте» в 2011 году. В 2016 году перебрался в НХЛ, где выступал за «Ванкувер Кэнакс» на протяженнр двух сезонов, после чего вернулся в родную команду.