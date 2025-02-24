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Никита Трямкин установил рекорд по количеству матчей за «Автомобилист»

Никита Трямкин установил рекорд по количеству матчей за «Автомобилист»
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин установил рекорд по количеству проведенных матчей за екатеринбуржский клуб. Сегодня, 24 февраля, в домашнем матче с «Витязем» (2:1) он провёл 696-ю игру за «Автомобилист» и превзошёл достижение защитника Александра Карцева, установленное 37 лет назад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    

30-летний Трямкин в сезоне-2024/2025 провёл за «Автомобилист» 58 матчей и набрал 11 (2+9) очков. Он воспитанник екатеринбургского хоккея, начинал карьеру в «Автомобилисте» в 2011 году. В 2016 году перебрался в НХЛ, где выступал за «Ванкувер Кэнакс» на протяженнр двух сезонов, после чего вернулся в родную команду.

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