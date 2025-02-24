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Десятков — о поражении от «Автомобилиста»: испортили себе жизнь вторым периодом

Десятков — о поражении от «Автомобилиста»: испортили себе жизнь вторым периодом
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение «Автомобилисту» (1:2) в выездном матче регулярного чемппионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    

— Хорошие два периода с нашей стороны. К сожалению, нас в очередной раз подвела реализация, очень много моментов создали, было достаточно большинства, чтобы забросить больше одной шайбы. Однако во втором периоде было два неправильных наших действия, соперник нас наказал. В этом заключается мастерство игроков и их цена.

— Не повлияла ли на игру команды во втором периоде отмена гола, забитого в концовке первого периода?
— Второй период мы провели вообще безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку на второй период. Много теряли шайб в средней зоне, соперник нас накрывал постоянно. Гол, который мы получили, — неоправданные действия, когда шайба идёт на проброс, мы ловим её высоко поднятой клюшкой, получаем вбрасывание в своей зоне и гол. Мы сами себе испортили жизнь вторым периодом. Не скажу, что тот гол повлиял, не такая тонкая у нас психология, мы не такие хоккейные романтики, чтобы обидеться и расстроиться.

— Планируете ли привлечь игроков из МХЛ в концовке?
— А вы не видите их в составе? Мне этих достаточно, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Витязь» с 49 очками в 58 играх располагается на 10-й строчке в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков (у «Торпедо» — игра в запасе).

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