Десятков — о поражении от «Автомобилиста»: испортили себе жизнь вторым периодом

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение «Автомобилисту» (1:2) в выездном матче регулярного чемппионата КХЛ.

— Хорошие два периода с нашей стороны. К сожалению, нас в очередной раз подвела реализация, очень много моментов создали, было достаточно большинства, чтобы забросить больше одной шайбы. Однако во втором периоде было два неправильных наших действия, соперник нас наказал. В этом заключается мастерство игроков и их цена.

— Не повлияла ли на игру команды во втором периоде отмена гола, забитого в концовке первого периода?

— Второй период мы провели вообще безобразно, сыграли неправильно, не выполняли установку на второй период. Много теряли шайб в средней зоне, соперник нас накрывал постоянно. Гол, который мы получили, — неоправданные действия, когда шайба идёт на проброс, мы ловим её высоко поднятой клюшкой, получаем вбрасывание в своей зоне и гол. Мы сами себе испортили жизнь вторым периодом. Не скажу, что тот гол повлиял, не такая тонкая у нас психология, мы не такие хоккейные романтики, чтобы обидеться и расстроиться.

— Планируете ли привлечь игроков из МХЛ в концовке?

— А вы не видите их в составе? Мне этих достаточно, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Витязь» с 49 очками в 58 играх располагается на 10-й строчке в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков (у «Торпедо» — игра в запасе).