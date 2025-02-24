Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу «Автомобилиста» над «Витязем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Важно было одержать победу после поражения от «Северстали». В первом периоде медленно играли в обороне: соперник — быстрая команда, не успевали их накрывать, тяжело справлялись. Здорово, что парни забили в контратаке. Концовка первого периода была нервозной, мужской разговор в раздевалке повлиял на парней. Собрались, неплохой матч провели, правильно сыграли в концовке. Здорово, что победили, желаю здоровья Сергею Зборовскому, неприятный момент.

— Как решить проблему первых периодов, чтобы обошлось без «мужских разговоров»?

— Здесь игры через день. Соперник был свежее, но это не отговорки, мы должны начинать матч так, как играли во втором и третьем периодах. Будем разбираться, что-то менять, найдём ключи к этому.

— Вернули Шарова в центр, удался ли этот эксперимент?

— Неплохие моменты создавали, был шанс забить. Возможно, он сыграет и в центре, и в краю. Поставил его в центр, чтобы не было долгого перерыва в игре на этой позиции. У нас тяжёлый график: 13 матчей за 31 день. Надо, чтобы все были готовы.

— С чем связано большое количество удалений на старте?

— Соперник был быстрее, это основное. Мы ошибались и удалялись из-за этого на ровном месте. Это явно плохие удаления, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист», в прошлой игре прервавший трёхматчевую победную серию, набрал 79 очков в 58 матчах и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.