Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу «Автомобилиста» над «Витязем»

Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу «Автомобилиста» над «Витязем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    

— Важно было одержать победу после поражения от «Северстали». В первом периоде медленно играли в обороне: соперник — быстрая команда, не успевали их накрывать, тяжело справлялись. Здорово, что парни забили в контратаке. Концовка первого периода была нервозной, мужской разговор в раздевалке повлиял на парней. Собрались, неплохой матч провели, правильно сыграли в концовке. Здорово, что победили, желаю здоровья Сергею Зборовскому, неприятный момент.

— Как решить проблему первых периодов, чтобы обошлось без «мужских разговоров»?
— Здесь игры через день. Соперник был свежее, но это не отговорки, мы должны начинать матч так, как играли во втором и третьем периодах. Будем разбираться, что-то менять, найдём ключи к этому.

— Вернули Шарова в центр, удался ли этот эксперимент?
— Неплохие моменты создавали, был шанс забить. Возможно, он сыграет и в центре, и в краю. Поставил его в центр, чтобы не было долгого перерыва в игре на этой позиции. У нас тяжёлый график: 13 матчей за 31 день. Надо, чтобы все были готовы.

— С чем связано большое количество удалений на старте?
— Соперник был быстрее, это основное. Мы ошибались и удалялись из-за этого на ровном месте. Это явно плохие удаления, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист», в прошлой игре прервавший трёхматчевую победную серию, набрал 79 очков в 58 матчах и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Десятков — о поражении от «Автомобилиста»: испортили себе жизнь вторым периодом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android