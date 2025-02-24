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Трямкин прокомментировал свой рекорд по числу игр за «Автомобилист»

Трямкин прокомментировал свой рекорд по числу игр за «Автомобилист»
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился впечатлениями от своего рекорда по количеству проведённых матчей за екатеринбуржский клуб. Сегодня, 24 февраля, в домашнем матче с «Витязем» (2:1) он провёл 696-ю игру за «Автомобилист» и превзошёл достижение защитника Александра Карцева, установленное 37 лет назад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    

— «Автомобилист» — моя родная команда. Превзойти этот рекорд великого человека дорогого стоит. В такой день была лишняя мотивация одержать победу, немного расстроился после пропущенного гола, но потом всё сделали правильно и выиграли матч. После первого периода послушали установку, нам доступно всё объяснили, на второй период вышли с другим настроем.

— Самая запоминающаяся игра из этих 696?
— Две: дебютная в КХЛ со СКА (13 октября 2012-го. — Прим. «Чемпионата») и победа в Петербурге в пятом матче серии плей-офф.

— Почему не получается обойтись без «мужских разговоров» в раздевалке?
— Так бывает. Надо собраннее выходить и работать так, как во втором периоде, тогда бы не было проблем.

Предпоследний матч на старой арене. Какие воспоминания о ней останутся?
— 696 матчей — главное воспоминание. Мы долго ждали новую арену, скоро сыграем на ней. Сколько я здесь, столько слышал, что она будет, не можем дождаться, когда стартанём, — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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