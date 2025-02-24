Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 24 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 24 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, прошли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Минулин (Петунин, Джозефс) – 16:15 (5x5)     1:1 Думбадзе (Подшивалов) – 19:37 (5x5)     2:1 Хабаров (Петунин, Силантьев) – 19:59 (5x5)     3:1 Джозефс (Рендулич, Козлов) – 41:10 (5x4)     4:1 Джонсон (Канцеров, Вовченко) – 58:01 (5x4)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5)     1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5)     1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5)     1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5)     2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5)     2:5    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 59 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 57 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 58 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 79 очков в 58 матчах. Казанский «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока с 76 очками в 58 матчах.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android