Результаты матчей КХЛ на 24 февраля 2025 года
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Сегодня, 24 февраля, прошли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5) 1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5) 1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5) 1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5) 1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5) 1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5) 2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Минулин (Петунин, Джозефс) – 16:15 (5x5) 1:1 Думбадзе (Подшивалов) – 19:37 (5x5) 2:1 Хабаров (Петунин, Силантьев) – 19:59 (5x5) 3:1 Джозефс (Рендулич, Козлов) – 41:10 (5x4) 4:1 Джонсон (Канцеров, Вовченко) – 58:01 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5) 1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5) 2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5) 1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5) 1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5) 1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5) 2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5) 2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5) 2:5
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 59 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 57 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 58 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 79 очков в 58 матчах. Казанский «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока с 76 очками в 58 матчах.
Комментарии
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