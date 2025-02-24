Хет-трик Граоваца помог «Куньлуню» победить «Сочи» в выездном матче КХЛ
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В Сочи прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной одноимённой командой и клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5) 1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5) 1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5) 1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5) 2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5) 2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5) 2:5
Три шайбы в ворота сочинцев провёл канадский легионер «Куньлуня» Тайлер Граовац. Также в составе китайской команды отличились американец Кайл Рау и Александр Шаров. У хозяев шайбы забросили Игорь Швырёв и Александр Хохлачёв.
«Куньлунь», набравший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф. «Сочи» с 44 очками после 58 игр находится на последнем месте Запада.
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