Хет-трик Граоваца помог «Куньлуню» победить «Сочи» в выездном матче КХЛ

В Сочи прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной одноимённой командой и клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Три шайбы в ворота сочинцев провёл канадский легионер «Куньлуня» Тайлер Граовац. Также в составе китайской команды отличились американец Кайл Рау и Александр Шаров. У хозяев шайбы забросили Игорь Швырёв и Александр Хохлачёв.

«Куньлунь», набравший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф. «Сочи» с 44 очками после 58 игр находится на последнем месте Запада.