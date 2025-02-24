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«Вполне мог бы заиграть в НХЛ». Джош Ливо назвал сильнейшего вратаря в КХЛ

«Вполне мог бы заиграть в НХЛ». Джош Ливо назвал сильнейшего вратаря в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» канадец Джош Ливо ответил на вопрос об игроках в Континентальной хоккейной лиге, которые его удивили.

«Их много. Имею в виду русских хоккеистов, которые не поехали в Северную Америку, но разрывают в КХЛ. Если вам нужно назвать кого-то одного, то выделю нашего вратаря Самонова. Один из лучших голкиперов, которых я когда-либо видел. Сильнейший в КХЛ. Самонов вполне мог бы заиграть и в НХЛ. Не знаю только, чего он сам хочет и что думает о будущем», — приводит слова Ливо «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний Ливо провёл 52 матча в КХЛ, в которых забросил 41 шайбу и отдал 24 результативные передачи. Вратарь «Салавата Юлаева» 29-летний Александр Самонов сыграл в 39 матчах и имеет коэффициент надёжности 2,39.

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