Результаты матчей ВХЛ на 24 февраля 2025 года

Сегодня, 24 февраля, состоялось четыре матча OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает Тюменский «Рубин» с 80 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».