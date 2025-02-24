Результаты матчей ВХЛ на 24 февраля 2025 года
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Сегодня, 24 февраля, состоялось четыре матча OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
1 : 2
Торос
Нефтекамск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
5 : 4
Б
Рязань-ВДВ
Рязань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
1 : 4
Рубин
Тюмень
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 3
ОТ
Ижсталь
Ижевск
Турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает Тюменский «Рубин» с 80 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
- 24 февраля 2025
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