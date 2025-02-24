Евгений Малкин вышел на 44-е место по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5) забросил 508-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он вышел на 44-е место по голам в истории НХЛ, опередив Жана Беливо (507).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Гласс, Хайнен) – 12:53 1:1 Кайлли (Миллер, Смит) – 19:12 (pp) 1:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 37:00 2:2 Ши (Малкин, Карлссон) – 40:57 3:2 Ши (Кросби, Хейз) – 43:31 3:3 Веси (Трочек, Линдгрен) – 44:21 3:4 Фокс (Смит, Зибанеджад) – 51:26 3:5 Миллер (Веси, Линдгрен) – 59:53
Малкину необходимо забросить 11 шайб, чтобы превзойти результат Дэйла Хаверчука (518) и войти в топ-40 по голам в НХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 «Питтсбург» сыграет на выезде с «Филадельфией Флайерз». Игра состоится в ночь с 25 на 26 февраля мск.
В этом сезоне 38-летний Малкин набрал 37 (10+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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