Результаты матчей МХЛ 24 февраля 2025 года

В понедельник, 24 февраля, состоялось четыре матча в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Хоккей. Чемпионат МХЛ-2024/2025, 24 февраля:

«Мамонты Югры» — «Чайка» — 1:0

«Крылья советов» — «Сахалинские акулы» — 1:2

«СКА-1946» — «Красная Армия» — 6:0

СКА-«Юниор» — «Тайфун» — 4:3

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.