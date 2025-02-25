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Результаты матчей МХЛ 24 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ 24 февраля 2025 года
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В понедельник, 24 февраля, состоялось четыре матча в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Хоккей. Чемпионат МХЛ-2024/2025, 24 февраля:

«Мамонты Югры» — «Чайка» — 1:0
«Крылья советов» — «Сахалинские акулы» — 1:2
«СКА-1946» — «Красная Армия» — 6:0
СКА-«Юниор» — «Тайфун» — 4:3

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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