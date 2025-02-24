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«Сказал им, что после игры со СКА нельзя позориться». Кравец — о матче «Куньлуня» с «Сочи»

«Сказал им, что после игры со СКА нельзя позориться». Кравец — о матче «Куньлуня» с «Сочи»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвёл итоги выездного матча с «Сочи» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5)     1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5)     1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5)     1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5)     2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5)     2:5    

«Очень сложная, принципиальная игра. Не очень удачно мы выступаем против «Сочи». Плохой первый период с нашей стороны, плохо двигались, плохо боролись за шайбу. Допускали такие ошибки, которые могли привести к голам, что позже и случилось. Но потом перестроились, стали играть, как и было задумано. Каждое звено выполняло свою работу, и я считаю, что закономерно победили.

Перед вторым периодом я сказал, что после такой игры, как в Санкт-Петербурге («Куньлунь» победил СКА со счётом 6:4. — Прим. «Чемпионата») нам нельзя позориться. И они меня услышали», — сказал Кравец на пресс-конференции.

«Куньлунь», набравший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

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