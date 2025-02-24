«Был разговор, что он станцует в стиле Майкла Джексона». Кравец — о хет-трике Граоваца

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал хет-трик нападающего Тайлера Граоваца в выездном матче с «Сочи» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025.

«Перед матчем был разговор, что если он забьёт, то станцует «лунную походку» Майкла Джексона. И он хет-трик сделал, и я его попросил на льду станцевать», — сказал Кравец на пресс-конференции.

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В этом сезоне 31-летний Граовац набрал 31 (15+16) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Куньлунь», заработавший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.