«Был разговор, что он станцует в стиле Майкла Джексона». Кравец — о хет-трике Граоваца
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал хет-трик нападающего Тайлера Граоваца в выездном матче с «Сочи» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5) 1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5) 1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5) 1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5) 2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5) 2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5) 2:5
«Перед матчем был разговор, что если он забьёт, то станцует «лунную походку» Майкла Джексона. И он хет-трик сделал, и я его попросил на льду станцевать», — сказал Кравец на пресс-конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В этом сезоне 31-летний Граовац набрал 31 (15+16) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Куньлунь», заработавший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.
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