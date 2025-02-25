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«Куньлунь» известным мемом отреагировал на отсрочку выхода нескольких команд в плей-офф

«Куньлунь» известным мемом отреагировал на отсрочку выхода нескольких команд в плей-офф
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«Куньлунь Ред Стар» вечером 24 февраля обыграл «Сочи» (5:2), одержав вторую победу кряду. Поражение китайского клуба могло обеспечить выход в плей-офф нескольким командам, однако этого не случилось. «Куньлунь» отреагировал на этот факт известным мемом с фразой «Миша, давай по новой».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5)     1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5)     1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5)     1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5)     2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5)     2:5    

В случае поражения «Куньлуня» в плей-офф досрочно могли выйти московские «Спартак» и «Динамо», а также «Северсталь» из Череповца.

Победу в матче с «Сочи» «Куньлуню» принёс хет-трик канадца Тайлера Граоваца. Ещё по шайбе на свой счёт записали Кайл Рау и Александр Шаров.

«Куньлунь», набравший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

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