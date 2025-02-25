«Куньлунь» известным мемом отреагировал на отсрочку выхода нескольких команд в плей-офф

«Куньлунь Ред Стар» вечером 24 февраля обыграл «Сочи» (5:2), одержав вторую победу кряду. Поражение китайского клуба могло обеспечить выход в плей-офф нескольким командам, однако этого не случилось. «Куньлунь» отреагировал на этот факт известным мемом с фразой «Миша, давай по новой».

В случае поражения «Куньлуня» в плей-офф досрочно могли выйти московские «Спартак» и «Динамо», а также «Северсталь» из Череповца.

Победу в матче с «Сочи» «Куньлуню» принёс хет-трик канадца Тайлера Граоваца. Ещё по шайбе на свой счёт записали Кайл Рау и Александр Шаров.

«Куньлунь», набравший 57 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.