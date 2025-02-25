Дисквалификация одноклубника Капризова Хартмана сокращена с 10 до 8 матчей

Нападающий «Минннесоты Уайлд» Райан Хартман, получивший длительную дисквалификацию за грубый силовой приём в матче с «Оттавой» (0:6), получил смягчение своего наказания. Об этом со ссылкой на комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Во время вбрасывания Хартман навалился на немецкого нападающего «Оттавы» Тима Штюцле и ударом локтя уронил его на лёд лицом вниз. Форвард «Сенаторз» получил рассечение. Американский нападающий «Миннесоты» был удалён до конца игры. Помимо этого, Хартман обязан выплатить штраф.

Ассоциация игроков НХЛ ранее сообщила, что оспорит срок дисквалификации.