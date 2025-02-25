«Детройт» отправил Вилле Хуссо в «Анахайм» в обмен на будущие вознаграждения

Руководство «Детройт Ред Уингз» обменяло своего 30-летнего финского вратаря Вилле Хуссо в «Анахайм Дакс» в обмен на будущие вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее было известно, что «Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов НХЛ вратаря с кэпхитом $ 4,75 млн и контрактом на три года, который завершается после окончания текущего сезона.

Напомним, Хуссо сыграл в девяти матчах за «Ред Уингз» в сезоне-2024/2025, одержал одну победу при пяти поражениях и двух ничьих, пропустив в среднем 3,69 шайбы. За пять сезонов игры в НХЛ он провёл 133 игры, его средний показатель отражённых бросков — 90,2%, а «сухих» матчей только семь.