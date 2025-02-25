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«Анахайм» иронично прокомментировал обмен вратаря Хуссо в «Детройт»

«Анахайм» иронично прокомментировал обмен вратаря Хуссо в «Детройт»
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Пресс-служба «Анахайм Дакс» отреагировала на трансфер 30-летнего финского голкипера Вилле Хуссо в «Детройт Ред Уингз» в обмен на будущие вознаграждения.

«Спасибо за будущие вознаграждения и желаем удачи в «Детройте», — написала пресс-служба «Анахайма» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, финский вратарь принял участие в девяти матчах за «Ред Уингз» в сезоне-2024/2025, одержал одну победу при пяти поражениях и двух ничьих, пропустив в среднем 3,69 шайбы. За пять сезонов игры в НХЛ голкипер провёл 133 встречи, его средний показатель отражённых бросков — 90,2%, а «сухих» матчей только семь.

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