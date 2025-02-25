«13 шагов до истории». НХЛ анонсировала следующий матч «Вашингтона» видео с Овечкиным

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз», опубликовав видео с российским форвардом и капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

«13 шагов до истории», — говорится в посте под видео с нарезкой нескольких голов, забитых Овечкиным в матчах регулярки.

Напомним, в данном случае речь идёт о приближающемся рекорде по забитым голам в матчах регулярного сезона. На сегодняшний день 12 шайб отделяют российского хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки, 13-я шайба сделает его абсолютным рекордсменом.

Матч с «Калгари» начнётся завтра, 26 февраля, в 3:00 мск. В предыдущей игре с «Эдмонтоном» Овечкин отметился хет-триком.

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