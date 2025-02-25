«13 шагов до истории». НХЛ анонсировала следующий матч «Вашингтона» видео с Овечкиным
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз», опубликовав видео с российским форвардом и капитаном «столичных» Александром Овечкиным.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«13 шагов до истории», — говорится в посте под видео с нарезкой нескольких голов, забитых Овечкиным в матчах регулярки.
Напомним, в данном случае речь идёт о приближающемся рекорде по забитым голам в матчах регулярного сезона. На сегодняшний день 12 шайб отделяют российского хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки, 13-я шайба сделает его абсолютным рекордсменом.
Матч с «Калгари» начнётся завтра, 26 февраля, в 3:00 мск. В предыдущей игре с «Эдмонтоном» Овечкин отметился хет-триком.
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