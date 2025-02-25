Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука, став лучшим снайпером в истории «Виннипега»
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Канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился заброшенной шайбой в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче Национальной хоккейной лиги (2:1 ОТ). Таким образом нападающий вписал своё имя в историю франшизы.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Смит) – 15:07 (pp) 1:1 Моррисси – 59:34 2:1 Шайфли (Элерс, Коннор) – 61:33
Для канадского хоккеиста этот гол стал 329-м в карьере за клуб, благодаря чему он превзошёл российского экс-хоккеиста Илью Ковальчука по шайбам за «Виннипег», став лучшим снайпером в истории франшизы. До этого матча данный статус носил Ковальчук, в его активе было 328 голов за клуб.
Напомним, в текущем сезоне в активе 31-летнего Шайфли 32 гола и 33 ассиста в 58 матчах регулярного чемпионата.
Первый гол сына Ильи Ковальчука в ЮФЛ
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