Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука, став лучшим снайпером в истории «Виннипега»

Канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился заброшенной шайбой в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче Национальной хоккейной лиги (2:1 ОТ). Таким образом нападающий вписал своё имя в историю франшизы.

Для канадского хоккеиста этот гол стал 329-м в карьере за клуб, благодаря чему он превзошёл российского экс-хоккеиста Илью Ковальчука по шайбам за «Виннипег», став лучшим снайпером в истории франшизы. До этого матча данный статус носил Ковальчук, в его активе было 328 голов за клуб.

Напомним, в текущем сезоне в активе 31-летнего Шайфли 32 гола и 33 ассиста в 58 матчах регулярного чемпионата.

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