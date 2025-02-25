«Виннипег» одержал 10-ю победу кряду, обыграв «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля мск, на льду «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Смит) – 15:07 (pp) 1:1 Моррисси – 59:34 2:1 Шайфли (Элерс, Коннор) – 61:33
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские защитник Джош Моррисси и форвард Марк Шайфли, забивший победный гол в овертайме.
В составе «Сан-Хосе» единственный гол забил шведский нападающий Вильям Эклунд.
«Виннипег» начнёт домашнюю серию и встретится с «Оттавой Сенаторз» 27 февраля. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс» 28 февраля.
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