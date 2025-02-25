«Виннипег» установил рекорд текущего сезона НХЛ по продолжительности победной серии

Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля мск на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

Таким образом, «Джетс» одержали 10-ю победу подряд в текущем сезоне регулярки, став первым клубом этого розыгрыша, которому покорилась такая длинная победная серия.

«Виннипег» после 58 матчей продолжает возглавлять Западную конференцию НХЛ, имея в своём активе 85 набранных очков. На второй строчке расположился «Даллас», набравший после 57 матчей 76 очков.

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ