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«Виннипег» установил рекорд текущего сезона НХЛ по продолжительности победной серии

«Виннипег» установил рекорд текущего сезона НХЛ по продолжительности победной серии
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля мск на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Смит) – 15:07 (pp)     1:1 Моррисси – 59:34     2:1 Шайфли (Элерс, Коннор) – 61:33    

Таким образом, «Джетс» одержали 10-ю победу подряд в текущем сезоне регулярки, став первым клубом этого розыгрыша, которому покорилась такая длинная победная серия.

«Виннипег» после 58 матчей продолжает возглавлять Западную конференцию НХЛ, имея в своём активе 85 набранных очков. На второй строчке расположился «Даллас», набравший после 57 матчей 76 очков.

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ

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